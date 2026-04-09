Искра от сварки уничтожила внедорожник в гаражном кооперативе Глазова

13:20, 09 апреля, 2026
Максим Александров
#Глазов\n#автомобили\n#пожар\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
Хозяин машины решил подлатать пороги кузова, но горячая капля металла угодила в открытый багажник.

Глазов. Удмуртия. Пламя уничтожило автомобиль в гаражном кооперативе Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Гаражный кооператив «Южный» находится на улице Советской. Там 53-летний хозяин машины «Грейт Волл Ховер» вместе с соседом решили подлатать пороги кузова с помощью сварочного аппарата. В разгар работы искры угодили в багажник, вспыхнул огонь.

Мужчины пытались сбить огонь своими силами: в ход пошли и огнетушитель, и вода. Понимая, что сами не справятся, они вызвали пожарных.

Огонь повредил отделку стен и имущество в боксе на площади 25 квадратов. Также в гараже были два газовых баллона по пять литров каждый. Их вынесли из помещения пожарные.

