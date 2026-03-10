Шаркан. Удмуртия. Днем 9 марта в деревне Кыква Шарканского района произошел пожар в надворных постройках возле частного дома. Сообщение о возгорании поступило в 14:40 от очевидца, который также предупредил об угрозе перехода огня на жилой дом и соседние постройки. Об этом сообщили в районной администрации.

К моменту прибытия пожарных конюшня уже была охвачена огнем. В результате возгорания помещение полностью уничтожено на площади 18 квадратных метров. В огне погибли десять коз.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в тепловентиляторе, находившемся в конюшне. Расследование продолжается.