В Шарканском районе при пожаре в конюшне погибли десять коз

10:16, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Шаркан\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: администрация Шарканского района
Огонь грозил перекинуться на жилой дом.

Шаркан. Удмуртия. Днем 9 марта в деревне Кыква Шарканского района произошел пожар в надворных постройках возле частного дома. Сообщение о возгорании поступило в 14:40 от очевидца, который также предупредил об угрозе перехода огня на жилой дом и соседние постройки. Об этом сообщили в районной администрации.

К моменту прибытия пожарных конюшня уже была охвачена огнем. В результате возгорания помещение полностью уничтожено на площади 18 квадратных метров. В огне погибли десять коз.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в тепловентиляторе, находившемся в конюшне. Расследование продолжается.

#Шаркан\n#Удмуртия\n#пожар