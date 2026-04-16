Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Жилой дом и надворные постройки сгорели дотла в Кезском районе 

10:56, 16 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Кезский район\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: государственная противопожарная служба Удмуртии
61
0

Люди успели спастись из горящего дома.

Кез. Удмуртия. Днем 15 апреля в деревне Бани Кезского района произошел крупный пожар, уничтоживший частное хозяйство. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба региона.

Огнем были охвачены деревянный жилой дом с пристроенными сенями, а также комплекс надворных построек. На момент начала пожара внутри жилого здания находились три человека. К счастью, они вовремя заметили опасность и успели выбежать на улицу до прибытия пожарных.

Несмотря на работу огнеборцев, спасти строения не удалось. В результате происшествия огнем полностью уничтожены дом, дровяник, хлев, гараж и две бани. Общая площадь, пройденная огнем, составила 266 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным дознавателей МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, расположенного в сенях дома. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

61
0
