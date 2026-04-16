Кез. Удмуртия. Днем 15 апреля в деревне Бани Кезского района произошел крупный пожар, уничтоживший частное хозяйство. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба региона.

Огнем были охвачены деревянный жилой дом с пристроенными сенями, а также комплекс надворных построек. На момент начала пожара внутри жилого здания находились три человека. К счастью, они вовремя заметили опасность и успели выбежать на улицу до прибытия пожарных.

Несмотря на работу огнеборцев, спасти строения не удалось. В результате происшествия огнем полностью уничтожены дом, дровяник, хлев, гараж и две бани. Общая площадь, пройденная огнем, составила 266 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным дознавателей МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, расположенного в сенях дома. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.