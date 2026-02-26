Закрыть
В Удмуртии десятилетние мальчики сожгли дом петардой

11:05, 26 февраля, 2026
Максим Александров
#Завьяловский район\n#подростки\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
Они засунули «бомбочку» в щель гаража на первом этаже пустующего дома.

Завьялово. Удмуртия. Двое детей случайно сожгли двухэтажный дом в Завьяловском районе, взрывая «бомбочку». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Это случилось 22 февраля в СНТ «Мирный». Мальчишки гуляли по массиву и решили взорвать «бомбочку». Они засунули петарду в щель гаража на первом этаже пустующего дома. Внутри заброшенной постройки оказались горючие материалы. Здание вспыхнуло моментально. 

Когда повалил густой дым, один ребёнок испугался и убежал домой. Второй — позвонил маме. Женщина вызвала пожарных.

Огонь уничтожил строение на площади 64 кв. метра. 

Петарды купил отец одного из мальчиков, хотя на упаковке чётко написано, что пользоваться ими можно только с 16 лет. Никто из детей не пострадал, оба отделались испугом.

#Завьяловский район\n#подростки\n#пожар