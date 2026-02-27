Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в автомобиле «УАЗ» произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл ночью 24 февраля у частного дома на улице Антонова в Воткинске. 37-летний владелец внедорожника курил прямо в машине. Горящий уголёк с сигареты случайно упал под сиденье. Мужчина попытался его затушить, и, когда решил, что это получилось, ушёл домой спать.

Спустя время водитель заметил зарево из окна. Внутри «УАЗа» полыхал огонь. Чтобы спасти имущество, мужчина открыл двери, достал документы и попытался потушить огонь снегом. Но из-за поступившего в салон машины кислорода пламя лишь усилилось.

Пожар площадью 2 кв. м ликвидировали огнеборцы. Огонь повредил моторный отсек и салон.