Сарапул. Удмуртия. Уголовное дело возбудили после гибели женщины и двоих её детей при пожаре в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Трагедия произошла 13 марта в частном доме на улице Тимирязева. Во время тушения пожара спасатели нашли тела 45-летней женщины и двух её сыновей – 22 лет и четырёх лет.
В пресс-службе МЧС Удмуртии уточнили, что в гостях у семьи был 23-летний молодой человек. Он выжил, находится в больнице.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи и криминалисты, выясняют причины возгорания. Назначат судебные экспертизы.
«В рамках следствия будет также дана оценка действиям (бездействию) контролирующих органов и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении.
