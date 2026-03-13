СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и двоих её детей при пожаре в Сарапуле

20:47, 13 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Сарапул\n#пожар\n#Следственный комитет
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
Одному ребёнку было 22 года, другому — четыре.

Сарапул. Удмуртия. Уголовное дело возбудили после гибели женщины и двоих её детей при пожаре в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла 13 марта в частном доме на улице Тимирязева. Во время тушения пожара спасатели нашли тела 45-летней женщины и двух её сыновей – 22 лет и четырёх лет.

В пресс-службе МЧС Удмуртии уточнили, что в гостях у семьи был 23-летний молодой человек. Он выжил, находится в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи и криминалисты, выясняют причины возгорания. Назначат судебные экспертизы.

«В рамках следствия будет также дана оценка действиям (бездействию) контролирующих органов и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении.

