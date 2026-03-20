Неосторожность при курении чуть не привела к гибели курильщика в пожаре

13:48, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Кизнер\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#возгорание\n#курение
Источник фото: МЧС Удмуртии
Мужчину вытащили из горящего дома спасатели.

Кизнер. Удмуртия. На улице Труда в посёлке Кизнер в Удмуртии 19 марта произошёл пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Горела квартира на первом этаже 12-квартирного двухэтажного дома. Пожарных вызвали прохожие, которые увидели идущий из окна дым. Все жители самостоятельно эвакуировались.

«В горящей квартире оставался 41-летний хозяин — он надышался продуктами горения и самостоятельно покинуть помещение не мог. Его нашли на полу в помещении зала и вынесли на свежий воздух сотрудники МЧС России. Мужчина получил ожоги дыхательных путей и был госпитализирован в медицинское учреждение», — поделилась дознаватель МЧС России Екатерина Чернышова.

Пожаром уничтожена внутренняя отделка и имущество 1-й квартиры, также повреждены внутренняя отделка трёх квартир. Общая площадь возгорания составила 29 кв. метров. Причина пожара — неосторожность при курении пострадавшим.

