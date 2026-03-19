В Ижевске пожарные спасли 85-летних супругов из горящего дома

14:05, 19 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#пожар\n#пенсионеры\n#спасение\n#МЧС
Источник фото: МЧС Удмуртии
Возможная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Ижевск. Удмуртия. Пожарные помогли выбраться пожилым супругам из горящего дома в Ижевске. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание в частном доме на улице Мира произошло вечером 18 марта. Сообщение поступило около 21:10 — пожар заметили соседи. К моменту прибытия расчётов огонь уже охватил здание и надворные постройки.

Выяснилось, что внутри могут находиться пожилые хозяева. Супруги спали на цокольном этаже и не знали о пожаре. Звено газодымозащитников разбило окно и проникло в помещение. 

В комнате пожарные обнаружили мужчину и женщину. Они надышались угарным газом, были в сознании, но не могли ориентироваться на месте и самостоятельно передвигаться. Путь к выходу отрезал огонь, поэтому спасатели вынесли их через окно на улицу и передали врачам.

Из-за плотной застройки была угроза перехода огня на соседние дома — расстояние между строениями не превышало пяти метров. Пожарным удалось отстоять соседские постройки.

Огонь повредил дом, баню, сарай с курятником, гараж, навес, две теплицы и машину. Площадь возгорания — 279 кв. м.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Точные обстоятельства сейчас устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

