В Алнашском районе Удмуртии пожарные отстояли жилой дом от огня

10:13, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: государственная противопожарная служба Удмуртии
Очаг возгорания находился в амбаре. 

Алнаши. Удмуртия. Вечером 13 апреля в деревне Варали Алнашского района произошёл пожар на частном подворье. Сообщение о возгорании поступило в 16:40, сообщили в государственной противопожарной службе Удмуртии.

Огонь вспыхнул в амбаре, когда хозяин находился в гараже. Увидев дым, мужчина открыл дверь амбара и обнаружил пламя, но самостоятельно справиться с ним не смог. После этого он предупредил супругу, и они вместе вышли на улицу и вызвали пожарных.

К моменту прибытия первых подразделений постройки во дворе уже горели открытым огнём. В результате пожара полностью уничтожены амбар, летняя кухня и предбанник, также повреждены хлев и баня. Площадь возгорания составила 166 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

