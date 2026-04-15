Глазов. Удмуртия. Колероварочный цех ликёроводочного завода горел в Глазове. Об этом сообщает ГУ МЧC России по Удмуртии.

Огонь вспыхнул в девять утра 15 апреля. Горело внутри колероварочного цеха на первом этаже. Пожарные прибыли и не дали пламени перекинуться на соседние помещения. В 10:04 возгорание потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Никто не пострадал. Причину возгорания выясняют, к работе подключили специалистов испытательной пожарной лаборатории.