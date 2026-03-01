Ижевск. Удмуртия. Стиральная машина загорелась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 26 февраля в двухкомнатной квартире на улице Кунгурцева. В этот момент дома была 38-летняя хозяйка. Сначала в квартире отключилось электричество. Женщина пошла к щитку и включила рубильники обратно.

Подумав, что стирка закончилась, она направилась выгружать белье. Когда открыла дверь в ванную, увидела под машинкой огонь.

Хозяйка сразу выдернула провод из розетки, залила прибор водой и позвонила пожарным.

Обгорела сама стиральная машина и отделка ванной на площади один квадратный метр.