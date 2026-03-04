Закрыть
В Красногорском районе при пожаре погибли четыре козы, две свиньи и 20 кур

13:46, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Красногорском районе при пожаре погибли четыре козы, две свиньи и 20 кур
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
Из огня удалось спасти пони.

Красногорское. Удмуртия. Крупный пожар в деревне Захватай Красногорского района уничтожил личное подсобное хозяйство и унес жизни домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной противопожарной службы Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 2 марта в 21:39. Огонь распространился мгновенно, и к моменту прибытия первых расчетов пламя уже охватило жилой дом и надворные постройки.

В результате пожара полностью уничтожены жилой дом, шесть надворных построек, два автомобиля и мотоблок. Общая площадь возгорания составила 232 квадратных метра.

Огнеборцы успели вынести из горящего дома два 50-литровых газовых баллона. Однако спасти домашний скот не получилось: в огне погибли четыре козы, две свиньи и 20 кур. Благодаря оперативным действиям соседей, удалось вывести из хлева пони.

Причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС России и экспертами испытательной пожарной лаборатории.

