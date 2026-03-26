Кизнер. Удмуртия. В ночь на 26 марта в деревне Нижняя Чабья Кизнерского района загорелось частное хозяйство, сообщили в МЧС Удмуртии.



Возгорание обнаружила 76-летняя хозяйка. Женщина проснулась от громкого треска и увидела, что постройки во дворе уже охвачены открытым огнём.



Площадь пожара составила 125 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 14 пожарных, 4 единицы техники и добровольцев.

Пламя уничтожило кровлю и надворные постройки, повреждены сам дом и мастерская.