Петропавлово. Удмуртия. Дрова, которые сушились на растопленной печке, стали причиной пожара в деревне Петропавлово Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание произошло утром 3 марта, когда пенсионер растопил печь в пристрое и ушёл во двор заниматься хозяйством. Дым почувствовала жена и сразу позвала мужа.

К моменту приезда пожарных огонь охватил 56 кв. метров — кровля дома и пристроя сгорела полностью, внутри всё закоптило.

Специалисты МЧС установили причину: возгорание дров, которые хозяин оставил сушиться прямо на печи.