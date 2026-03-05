Закрыть
В Удмуртии сгорел дом из-за дров, которые хозяин оставил сушить на затопленной печи

11:50, 05 марта, 2026
Максим Александров
#Увинский район\n#пожар\n#возгорание\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
Кровля дома с пристроем сгорела полностью, повредилась внутренняя отделка.

Петропавлово. Удмуртия. Дрова, которые сушились на растопленной печке, стали причиной пожара в деревне Петропавлово Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.   

Возгорание произошло утром 3 марта, когда пенсионер растопил печь в пристрое и ушёл во двор заниматься хозяйством. Дым почувствовала жена и сразу позвала мужа. 

К моменту приезда пожарных огонь охватил 56 кв. метров — кровля дома и пристроя сгорела полностью, внутри всё закоптило.

Специалисты МЧС установили причину: возгорание дров, которые хозяин оставил сушиться прямо на печи.

