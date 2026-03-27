В Граховском районе Удмуртии в доме многодетной семьи произошёл пожар

13:55, 27 марта, 2026
Максим Александров
61
0
#Граховский район\n#пожар\n#многодетные семьи
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
61
0

Дым заметили жители соседней деревни.

Грахово. Удмуртия. Семья в Граховском районе Удмуртии осталась без крыши над головой — кровля сгорела во время пожара. 

Как сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии, огонь в доме вспыхнул 26 марта. Сообщение о возгорании поступило в 11:50. Дым заметили жители соседней деревни, которая стоит выше на холме, и вызвали пожарных.

К моменту приезда спасателей горели чердак и крыша двухэтажного кирпичного дома. Площадь пожара составила 88 кв. м.

В доме жила многодетная семья: муж, жена и четверо детей. Старшим сыновьям 21 и 23 года, дочерям — 11 и 13 лет. На момент возгорания никого из них в доме не было.

Огонь уничтожил деревянную кровлю и чердачное помещение. 

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС Удмуртии.

61
0
