Грахово. Удмуртия. Семья в Граховском районе Удмуртии осталась без крыши над головой — кровля сгорела во время пожара.

Как сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии, огонь в доме вспыхнул 26 марта. Сообщение о возгорании поступило в 11:50. Дым заметили жители соседней деревни, которая стоит выше на холме, и вызвали пожарных.

К моменту приезда спасателей горели чердак и крыша двухэтажного кирпичного дома. Площадь пожара составила 88 кв. м.

В доме жила многодетная семья: муж, жена и четверо детей. Старшим сыновьям 21 и 23 года, дочерям — 11 и 13 лет. На момент возгорания никого из них в доме не было.

Огонь уничтожил деревянную кровлю и чердачное помещение.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС Удмуртии.