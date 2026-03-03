Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 1 марта произошёл пожар в частном одноэтажном доме, который унёс жизнь хозяина. Об сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось около 19:40. 67-летний хозяин жил в доме один.

«Пенсионер проживал один, за ним присматривал 40-летний сын проживающий неподалёку. Когда он пришёл его проведать, открыв дверь, обнаружил сильное задымление. Найдя отца, он вынес его на улицу и вызвал пожарных. Но, к сожалению, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерт», — рассказала дознаватель МЧС России Елена Зайцева.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электрическом обогревателе.

Площадь пожара составила 171 кв. метр. В тушении участвовали 13 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома, надворные постройки, также повреждена кровля.