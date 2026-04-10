Ижевск. Удмуртия. Днём 10 апреля в Ижевске произошел пожар в двухэтажном гараже ГК «Дружба» на улице Союзной. В результате погибла 33-летняя женщина, сообщили в МЧС Удмуртии.

Внутри гаража были мужчина и женщина. Они растопили металлическую печь на первом этаже и поднялись наверх. Через 20 минут, почувствовав запах дыма, они спустились и увидели, что у печи загорелась картонная упаковка, использованная для растопки.

Как сообщил дознаватель МЧС России Иван Анисимов, вместо немедленной эвакуации женщина бросилась на второй этаж за вещами. Мужчина остался ждать ее внизу, но помещение быстро заполнилось дымом, видимость стала нулевой. Мужчине удалось выбраться на улицу, женщина найти выход не смогла и погибла.

Сигнал о возгорании поступил от очевидцев. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.