При пожаре в Ижевске погибла 83-летняя пенсионерка

12:27, 31 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
Возгорание в девятиэтажном доме на улице Карла Маркса произошло ночью 31 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Карла Маркса минувшей ночью произошёл пожар в многоквартирном доме, обернувшийся гибелью пожилой женщины.

Как сообщили в МЧС Удмуртии, сигнал о пожаре поступил около 02:50. Соседка проснулась от скуления своей собаки, после чего почувствовала запах дыма.

Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг возгорания в квартире на втором этаже. Вскрыв дверь с помощью специнструментов, спасатели нашли на диване без признаков жизни 83-летнюю хозяйку.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводов в розетке, в которую были включены радио и вентилятор.

