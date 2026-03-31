Возгорание в девятиэтажном доме на улице Карла Маркса произошло ночью 31 марта.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Карла Маркса минувшей ночью произошёл пожар в многоквартирном доме, обернувшийся гибелью пожилой женщины.
Как сообщили в МЧС Удмуртии, сигнал о пожаре поступил около 02:50. Соседка проснулась от скуления своей собаки, после чего почувствовала запах дыма.
Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг возгорания в квартире на втором этаже. Вскрыв дверь с помощью специнструментов, спасатели нашли на диване без признаков жизни 83-летнюю хозяйку.
Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводов в розетке, в которую были включены радио и вентилятор.
