Игра. Удмуртия. Для погорельцев из посёлка Игра собирают вещи первой необходимости.

Как сообщает МЧС Удмуртии, пожар произошёл вечером 27 февраля. В доме жили 64-летний мужчина и его 33-летний сын, который поставил на зарядку пауэрбанк.

Мужчина положил портативную зарядку на диван и вышел на улицу. Когда он вернулся, увидел, как горит диван.

Сын побежал спасать отца. Во время эвакуации оба получили лёгкие ожоги головы, им оказали медицинскую помощь.

Вовремя вызвать пожарных не удалось: телефоны остались в доме. Позже это сделали очевидцы.

Дом практически выгорел, семья осталась без крова. Причина возгорания — короткое замыкание в пауэрбанке.

Кабинет детского развития «ЗАЙКА-РАЗВИВАЙКА» организовал сбор гуманитарной помощи для погорельцев.

«Они будут благодарны за любую помощь: финансовые пожертвования, вещи первой необходимости или всё, чем можете поделиться», — говорится в посте группы «ЗАЙКА-РАЗВИВАЙКА» ВКонтакте.

Требуется мужская одежда размером 46-50 и обувь размером 42, так как пожар уничтожил все вещи и документы, а пострадавшие выбежали из горящего дома в чём были.