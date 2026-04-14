Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В ТРЦ «Молл Матрица» в Ижевске произошло возгорание в раздевалке фитнес-зала

12:55, 14 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#возгорание\n#торговый центр
Источник фото: МЧС Удмуртии
59
0

Эвакуировано 350 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в раздевалке фитнес-зала на третьем этаже ТРЦ «Молл Матрица» случилось возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из здания эвакуировали 350 человек, никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали работники при помощи огнетушителей до приезда спасателей. Предварительно, произошло короткое замыкание в светильнике. Причину выяснит дознаватель МЧС.

UPD: в МЧС уточнили, что эвакуировано в итоге 700 человек. Горела светодиодная лампа в женской раздевалке. Причина — аварийный режим работы лампы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

59
0
