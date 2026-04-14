Эвакуировано 350 человек.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в раздевалке фитнес-зала на третьем этаже ТРЦ «Молл Матрица» случилось возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Из здания эвакуировали 350 человек, никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали работники при помощи огнетушителей до приезда спасателей. Предварительно, произошло короткое замыкание в светильнике. Причину выяснит дознаватель МЧС.
UPD: в МЧС уточнили, что эвакуировано в итоге 700 человек. Горела светодиодная лампа в женской раздевалке. Причина — аварийный режим работы лампы.
