На обстрелянном в Красном море норвежском судне с химикатами вспыхнул пожар

Ходейда. Йемен. Норвежский танкер попал под обстрел в Красном море. На борту вспыхнул пожар, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Коммерческое судно Strinda следовало в Суэцкий канал с грузом нефти и химикатов.

По данным Минобороны США, 12 декабря по танкеру нанесли удар крылатой ракетой наземного базирования хуситы. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в конце ноября йеменские повстанцы атаковали американский эсминец в Аравийском море двумя баллистическими ракетами. До цели они не долетели. Позднее хуситы захватили в Красном море израильское грузовое судно и отбуксировали его к побережью Йемена.