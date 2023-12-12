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На обстрелянном в Красном море норвежском судне с химикатами вспыхнул пожар

09:58, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На обстрелянном в Красном море норвежском судне с химикатами вспыхнул пожар
09:58, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Йемен\n#море\n#обстрел\n#пожар\n#ракеты
Фото: pxhere.com
88
0

О пострадавших не сообщается.

Ходейда. Йемен. Норвежский танкер попал под обстрел в Красном море. На борту вспыхнул пожар, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Коммерческое судно Strinda следовало в Суэцкий канал с грузом нефти и химикатов.

По данным Минобороны США, 12 декабря по танкеру нанесли удар крылатой ракетой наземного базирования хуситы. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в конце ноября йеменские повстанцы атаковали американский эсминец в Аравийском море двумя баллистическими ракетами. До цели они не долетели. Позднее хуситы захватили в Красном море израильское грузовое судно и отбуксировали его к побережью Йемена. 

09:58, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Йемен\n#море\n#обстрел\n#пожар\n#ракеты