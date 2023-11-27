Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Две ракеты выпустили по американскому эсминцу с территории Йемена

12:56, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Две ракеты выпустили по американскому эсминцу с территории Йемена
12:56, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#море\n#корабли\n#пираты\n#Йемен\n#США\n#флот\n#обстрел\n#ракеты
Фото: pxhere.com
114
0

Корабль шел на помощь захваченному пиратами танкеру.

Сана. Йемен. Ракетная атака была произведена с территории Йемена по американскому эсминцу Mason. Обстрел произошел ночью 27 ноября в Аденском заливе Аравийского моря, передает ИА «Регнум».

По военному кораблю были выпущены 2 баллистические ракеты. Они упали в 10 морских милях от эсминца, не причинив повреждений. По данным американских военных, ракеты стартовали из районов Йемена, контролируемых повстанческим движением хуситов.

Сообщается, что Mason выдвинулся по сигналу бедствия на помощь экипажу захваченного неизвестными в Аденском заливе танкера Central Park. Судно ходит под флагом Либерии, но принадлежит гражданину Израиля. Оно перевозило фосфорную кислоту. Пираты проникли на борт Central Park 26 ноября. 22 члена экипажа ― граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин – забаррикадировались в одном из помещений. После безуспешных попыток выломать двери, нападавшие покинули судно на своей лодке. Однако на пути к берегам Йемена ее перехватили американские военные, которым оказали помощь моряки с японского эсминца. Пиратов задержали и допросили. Экипаж и груз танкера не пострадали.

12:56, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#море\n#корабли\n#пираты\n#Йемен\n#США\n#флот\n#обстрел\n#ракеты