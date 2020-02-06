Трое погибли и почти 180 человек пострадали в развалившемся на части самолете в аэропорту Стамбула

Причиной аварии называют погодные условия.



Стамбул. Турция. Жесткая посадка самолета в Стамбуле привела к человеческим жертвам. Как сообщает ИА REGNUM, авария произошла вечером в среду, 5 февраля.

Пассажирский лайнер Boeing 737−86J авиакомпании Pegasus, прилетевший из Измира, во время приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился со взлетно-посадочной полосы на склон, врезался в забор и развалился на три части. Погибли три человека, пострадали 179, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Глава Минздрава добавил, что 3 человека находятся в реанимации.

Всего на борту было 183 человека, включая 177 пассажиров (из них двое - младенцы) и 6 членов экипажа.

Предварительно причиной инцидента называют погодные условия.