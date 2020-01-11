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Землетрясение в Турции вызвало панику у местных жителей

18:36, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Землетрясение в Турции вызвало панику у местных жителей
18:36, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
63
0
#Турция\n#землетрясение\n#происшествие
Фото: pixabay.com
63
0

Произошло оно в пригороде Стамбула.

Стамбул. Турция. В пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как передают «Известия», об этом в субботу, 11 января, сообщил губернатор Али Ерликая.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Мраморного моря в районе города Силиври. Больше всего подземные толчки ощущались в близлежащих провинциях, а также в самом Стамбуле.

Также эту информацию подтвердил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Ekrem İmamoğlu on Twitter

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun.

Как уточняет Hürriyet, землетрясение спровоцировало панику среди местных жителей. По последним данным, толчки были зафиксированы в 16:37 по московскому времени. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, в сентябре 2019 года землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 66 км к западу от Стамбула.

18:36, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
63
0
#Турция\n#землетрясение\n#происшествие

 

 

 


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