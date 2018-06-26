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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сеула из-за сильного дождя

12:04, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
12:04, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
343
0
#погода\n#Дождь\n#аэропорты\n#Южная Корея\n#происшествие\n#самолет
Фото: pixabay.com
343
0

Руководству аэропорта пришлось перенести время вылета ряда авиарейсов.

Сеул. Южная Корея. Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Сеула из-за сильного дождя. Как сообщает РТ со ссылкой на местные СМИ, лайнеры принадлежат авиакомпаниям Korean Air и Asiana Airlines.  

Отмечается, что в результате инцидента у одного из самолетов повредилось крыло. При этом из людей никто не пострадал, так как в момент столкновения воздушные суда не перевозили пассажиров. Несмотря на это руководству аэропорта пришлось перенести время вылета ряда авиарейсов.

12:04, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
343
0
#погода\n#Дождь\n#аэропорты\n#Южная Корея\n#происшествие\n#самолет

 

 

 


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