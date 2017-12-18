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      Российские офицеры-наблюдатели покинут Донбасс 19 декабря

      17:34, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:34, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      369
      0
      #Украина\n#МИД РФ\n#Донбасс\n#военные
      Фото: vk.com
      369
      0

      О таком решении заявило Министерство иностранных дел России.

      Москва. Российские военные, входящие в совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, покинут территорию Донбасса 19 декабря 2017 года. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.  

      Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, такое решение российская сторона приняла из-за действий Киева, которые напрямую нарушают заключенные договоренности как в рамках работы СЦКК, так и минских договоренностей.  

      «СЦКК, к сожалению, сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Так, Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской контактной группы, либо в «нормандском формате» успеха не имели» - говорится в сообщении.  

      МИД подчеркнул, что украинские военные чинили препятствия российским военным при выполнении ими служебных обязанностей, а также сознательно создавали напряженную морально-психологическую обстановку. Помимо этого, они ограничивали российским офицерам доступ к наблюдательным пунктам, и в частности, запрещали россиянам общаться с местными жителями.  

      Кроме того, с 1 января 2018 года Украина внесет изменения в порядок въезда на свою территорию гражданами России. Всем, кто пожелает приехать в страну, нужно будет заблаговременно предоставлять свои персональные данные. А это, по мнению МИД, нарушает соглашение о безвизовых поездках, заключенное между Россией и Украиной.  

      В настоящее время российские ведомства проинформировали иностранных коллег о своем решении, полностью возложив  ответственность за возможные последствия на украинскую сторону. 

      17:34, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      369
      0
      #Украина\n#МИД РФ\n#Донбасс\n#военные

       

       

       

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