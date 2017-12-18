Российские офицеры-наблюдатели покинут Донбасс 19 декабря

О таком решении заявило Министерство иностранных дел России.

Москва. Российские военные, входящие в совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, покинут территорию Донбасса 19 декабря 2017 года. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, такое решение российская сторона приняла из-за действий Киева, которые напрямую нарушают заключенные договоренности как в рамках работы СЦКК, так и минских договоренностей.

«СЦКК, к сожалению, сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Так, Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской контактной группы, либо в «нормандском формате» успеха не имели» - говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что украинские военные чинили препятствия российским военным при выполнении ими служебных обязанностей, а также сознательно создавали напряженную морально-психологическую обстановку. Помимо этого, они ограничивали российским офицерам доступ к наблюдательным пунктам, и в частности, запрещали россиянам общаться с местными жителями.

Кроме того, с 1 января 2018 года Украина внесет изменения в порядок въезда на свою территорию гражданами России. Всем, кто пожелает приехать в страну, нужно будет заблаговременно предоставлять свои персональные данные. А это, по мнению МИД, нарушает соглашение о безвизовых поездках, заключенное между Россией и Украиной.

В настоящее время российские ведомства проинформировали иностранных коллег о своем решении, полностью возложив ответственность за возможные последствия на украинскую сторону.