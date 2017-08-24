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      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      09:25, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:25, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      77
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      #США\n#полиция\n#ребенок\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
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      По данным правоохранителей, перед похищением мальчика мужчина убил свою жену.

      Лос-Анджелес. США. Сотрудники полиции застрелили россиянина Константина Морозова, похитившего своего девятилетнего сына Даниила. Как пишет РБК, судьбой мальчика занимаются российские дипломаты. 

      По данным правоохранительных органов, прежде чем увезти ребенка, Морозов совершил убийство своей супруги, Натальи Сергеевой. После совершения преступления мужчина находился вместе с ребенком в доме своих знакомых. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку арестовать его, однако тот открыл стрельбу и был ранен. В результате полученных травм Морозов скончался в больнице. 

      В настоящее время мальчик, оставшийся без родителей, находится под опекой социальных служб. Российские дипломаты занимаются судьбой ребенка. Как сообщили изданию в генконсульстве России в Сан-Франциско, сотрудники ведомства отправили запросы о местонахождении и состоянии здоровья Даниила в Государственный Департамент США и в полицию Лос-Анджелеса. Помимо этого дипломаты выясняют информацию о родственниках, которые могли остаться у ребенка в России. 

      09:25, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      77
      0
      #США\n#полиция\n#ребенок\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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