СБУ классифицировала подрыв автомобиля ОБСЕ под Луганском как теракт

Погибший являлся гражданином США, работавшим по контракту.

Луганск. Украина. После подрыва автомобиля ОБСЕ под Луганском Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «террористический акт». Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, сообщает телеканал Russia Today.

«В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По данному факту управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 23 апреля, в районе села Пришиб Славяносербского района под Луганском подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. В результате инцидента погиб гражданин США, работавший по контракту.