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      СБУ классифицировала подрыв автомобиля ОБСЕ под Луганском как теракт

      15:20, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:20, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #Украина\n#теракт\n#смерть\n#гибель человека\n#ОБСЕ\n#происшествие
      Фото: twitter.com/rentvchannel
      94
      0

      Погибший являлся гражданином США, работавшим по контракту.

      Луганск. Украина. После подрыва автомобиля ОБСЕ под Луганском Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «террористический акт». Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, сообщает телеканал Russia Today.

      «В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По данному факту управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)», — говорится в сообщении.

      В воскресенье, 23 апреля, в районе села Пришиб Славяносербского района под Луганском подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. В результате инцидента погиб гражданин США, работавший по контракту.

      15:20, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #Украина\n#теракт\n#смерть\n#гибель человека\n#ОБСЕ\n#происшествие
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