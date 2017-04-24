Под завалами в шахте в Челябинской области нашли тело второго горняка

Тело одного рабочего уже подняли на поверхность.

Челябинская область. Под завалами в золотодобывающей шахте «Центральная» в Челябинской области нашли тело второго горняка. По данным Следственного комитета России, для извлечения тела необходимо разобрать порядка 10 метров завалов, сообщает «РБК».

«Тело второго погибшего рабочего нашли, но еще не извлекли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В воскресенье, 23 апреля, произошло обрушение породы в шахте на глубине 700 метров. В результате погибли двое рабочих.

По данным МЧС по Челябинской области, на момент трагедии в шахте находились 166 человек. 163 горняка успешно эвакуировали. Одного рабочего позднее подняли на поверхность и госпитализировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК России (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).