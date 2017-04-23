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      В Челябинской области возбудили дело по факту гибели 2 рабочих на золотодобывающей шахте

      11:53, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      11:53, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      148
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#Челябинск\n#уголовное дело\n#золото\n#шахта
      Фото: Главное управление МЧС России по Челябинской области
      148
      0

      Под завалами остается еще один человек.

      Челябинск. Челябинская область. По факту гибели двух человек на шахте «Центральная» группы компаний «Южуралзолото» возбудили в Челябинске. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

      Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).

      Трагедия произошла утром в воскресенье утром, 23 апреля, во время проведения работ в шахте на глубине 700 метров. По предварительным данным следствия, двое рабочих получили смертельные травмы при обвале породы. Сейчас под завалами остается еще один человек, которого пытаются достать не поверхность спасатели.

      По данным главного управления МЧС России по Челябинской области, в момент обрушения породы в шахте находились 166 горняков.

      11:53, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      148
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#Челябинск\n#уголовное дело\n#золото\n#шахта
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