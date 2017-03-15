Наушники взорвались у пассажирки летевшего в Австралию самолета

Девушка получила ожоги лица и рук.

Мельбурн. Австралия. Наушники взорвались у пассажирки летевшего из Пекина в Мельбурн самолета. Как пишет Росбалт, девушка в результате инцидента получила ожоги лица и рук из-за взорвавшихся беспроводных наушников.

Выяснилось, что пассажирка спала в наушниках во время полета, когда устройство неожиданно взорвалось. По предварительным данным, причиной произошедшего стало возгорание батарей в наушниках.

Специалисты управления призвали проявлять осторожность при перевозке беспроводных гаджетов в самолетах.