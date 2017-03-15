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Наушники взорвались у пассажирки летевшего в Австралию самолета

14:07, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
14:07, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
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#авиация\n#Австралия\n#происшествие
Фото: Pexels
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Девушка получила ожоги лица и рук.

Мельбурн. Австралия. Наушники взорвались у пассажирки летевшего из Пекина в Мельбурн самолета. Как пишет Росбалт, девушка в результате инцидента получила ожоги лица и рук из-за взорвавшихся беспроводных наушников.

Выяснилось, что пассажирка спала в наушниках во время полета, когда устройство неожиданно взорвалось. По предварительным данным, причиной произошедшего стало возгорание батарей в наушниках.

Специалисты управления призвали проявлять осторожность при перевозке беспроводных гаджетов в самолетах.

14:07, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
120
0
#авиация\n#Австралия\n#происшествие

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