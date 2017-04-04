Американские ученые научились превращать морскую воду в пресную

Они достигли это с помощью «решета» из графена.

США. Американские ученые из Манчестерского университета создали графеновое «сито», предназначенное для очистки морской воды от соли и превращения ее в питьевую. Мембраны из оксида графена давно хотели использовать для фильтрации, сообщает «Газета.Ру». До этого момента ученым не удавалось это сделать из-за того, что мембрана разбухала от воды, и соль просачивалась.

Американские ученые укрепили мембрану эпоксидной смолой, решив проблему с набуханием. После этого они выполнили калибровку отверстий, сделав их очень маленькими, способными удерживать соль и пропускать молекулы воды.

По мнению исследователей, их разработка окажется очень полезной. Несмотря на увеличение объема воды из-за глобального потепления, чистая питьевая вода для многих стран недоступна.