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      Американские ученые научились превращать морскую воду в пресную

      17:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #здоровье\n#вода\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      137
      0

      Они достигли это с помощью «решета» из графена.

      США. Американские ученые из Манчестерского университета создали графеновое «сито», предназначенное для очистки морской воды от соли и превращения ее в питьевую. Мембраны из оксида графена давно хотели использовать для фильтрации, сообщает «Газета.Ру». До этого момента ученым не удавалось это сделать из-за того, что мембрана разбухала от воды, и соль просачивалась.

      Американские ученые укрепили мембрану эпоксидной смолой, решив проблему с набуханием. После этого они выполнили калибровку отверстий, сделав их очень маленькими, способными удерживать соль и пропускать молекулы воды.

      По мнению исследователей, их разработка окажется очень полезной. Несмотря на увеличение объема воды из-за глобального потепления, чистая питьевая вода для многих стран недоступна. 

      17:50, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #здоровье\n#вода\n#ученые
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