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      Американские ученые успешно протестировали лечение рака витамином С

      15:33, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:33, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #здоровье\n#США\n#лечение\n#ученые\n#рак\n#витамины
      Фото: pixabay.com
      124
      0

      Эксперимент, длившийся 7 месяцев, дал многообещающие результаты.

      Вашингтон. США. Американские ученые успешно провели первую фазу клинических испытаний по лечению рака мозга и легких с помощью сверхвысоких доз витамина С. 11 добровольцам с тяжелыми формами рака вводили дозы витамина С, постепенно увеличивая его концентрацию в крови, которая превышает норму в 300 раз, сообщает REGNUM.

      После этого пациенты проходили традиционный курс химиотерапии, в ходе которого им продолжали давать витамин С. Эксперимент длился в течение 7 месяцев. Во всех случаях витамин С или остановил рост опухоли, или существенно замедлил ее рост, продлив жизнь больным на 4-6 месяцев.

      «На данный момент результаты выглядят многообещающими. Однако пока мы не знаем, повышает ли витамин С эффективность химиотерапии сам по себе — это покажет вторая фаза клинических испытаний», - говорит руководитель экспериментов из университета Айовы Брайан Аллен.

      15:33, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #здоровье\n#США\n#лечение\n#ученые\n#рак\n#витамины
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