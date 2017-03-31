Американские ученые успешно протестировали лечение рака витамином С

Эксперимент, длившийся 7 месяцев, дал многообещающие результаты.

Вашингтон. США. Американские ученые успешно провели первую фазу клинических испытаний по лечению рака мозга и легких с помощью сверхвысоких доз витамина С. 11 добровольцам с тяжелыми формами рака вводили дозы витамина С, постепенно увеличивая его концентрацию в крови, которая превышает норму в 300 раз, сообщает REGNUM.

После этого пациенты проходили традиционный курс химиотерапии, в ходе которого им продолжали давать витамин С. Эксперимент длился в течение 7 месяцев. Во всех случаях витамин С или остановил рост опухоли, или существенно замедлил ее рост, продлив жизнь больным на 4-6 месяцев.

«На данный момент результаты выглядят многообещающими. Однако пока мы не знаем, повышает ли витамин С эффективность химиотерапии сам по себе — это покажет вторая фаза клинических испытаний», - говорит руководитель экспериментов из университета Айовы Брайан Аллен.