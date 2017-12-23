Трасса сможет заряжать электромобили на ходу.

Цзинань. Китай. Дорогу из солнечных батарей построили в Китае. По данным Вести.ру, необычная трасса протяженностью около 1,5 км появилась в городе Цзинань.

На этом участке электромобили смогут заряжаться на ходу.

Дорогу строили 10 месяцев. Полотно состоит из 660 квадратных метров солнечных батарей. Издание отмечает, что это уже второй подобный участок в городе.

По словам разработчиков, конструкция может выдержать нагрузку, которую создают грузовики средних размеров.