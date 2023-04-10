Ушел из жизни гитарист ABBA Лассе Велландер

Стокгольм. Швеция. Стало известно о смерти гитариста знаменитой шведской поп-группы ABBA Лассе Велландера. Музыкант скончался на 71-м году жизни, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Велландер умер 7 апреля в кругу семьи.

«С невыразимой грустью вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда», — приводит издание слова родственников музыканта.

Велландер не входил в число фронтменов группы, однако участвовал в записи всех альбомов с 1974 года и концертировал с ABBA до 1982 года, когда коллектив распался и прекратил выступления.