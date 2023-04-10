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Ушел из жизни гитарист ABBA Лассе Велландер

13:53, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни гитарист ABBA Лассе Велландер
13:53, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Швеция\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог
Фото: flickr.com
87
0

Музыканту было 70 лет.

Стокгольм. Швеция. Стало известно о смерти гитариста знаменитой шведской поп-группы ABBA Лассе Велландера. Музыкант скончался на 71-м году жизни, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Велландер умер 7 апреля в кругу семьи. 

«С невыразимой грустью вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда», — приводит издание слова родственников музыканта.

Велландер не входил в число фронтменов группы, однако участвовал в записи всех альбомов с 1974 года и концертировал с ABBA до 1982 года, когда коллектив распался и прекратил выступления.

13:53, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Швеция\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог