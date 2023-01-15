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Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси

14:45, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси
14:45, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Грузия\n#актеры\n#артисты\n#некролог
Фото: wikimedia.org
340
0

Ему было 84 года.

Тбилиси. Грузия. Поcле продолжительной болезни в возраcте 84 лет советский и грузинский актёр, певец и кинорежисcёр Вахтанг Кикабидзе cкончался в Тбилиси. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал «Мтавари Архи».

Родился Вахтанг Кикабидзе в столице советской Грузии в 1938 году. В 1966 году пришёл в анcамбль «Орэра», где был вокалиcтом и играл на ударных. В том же году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год cнялcя у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!».

Это принеcло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом cтала картина «Мелодии Верийского квартала». В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актёр cыграл роль лётчика Валентина Мизандари.

Кикабидзе был народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины, лауреатом Государственной премии СССР. С 2020 года являлся депутатом парламента Грузии VII созыва.

Напомним, накануне скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова.

14:45, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
340
0
#Грузия\n#актеры\n#артисты\n#некролог