В Ижевске пройдут 10 матчей «Первой лиги» России по мини-футболу

Ижевск. Удмуртия. С 18 по 21 января в Ижевске пройдут матчи 6 тура Всероссийских соревнований по мини-футболу среди мужчин «Первая лига» (0+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Игры проведут в спортивном коворке «Арена» на улице Красногеройской, 54. Между собой сразятся 5 команд: «УдГАУ» из Ижевска, «Синтур» из Екатеринбурга, «ЮГРА ЮКИОР» из Ханты-Мансийска, СШ «Нефтяник» из Сургута и «АМ Эксперт СШ 31» из Уфы.

Удмуртским спортсменам предстоит сыграть 4 матча со всеми командами. А также зрители увидят важный матч между командами «АМ Эксперт СШ 31» и «Синтур», которые борются за победу в лиге.

«От хозяев паркета, МФК УдГАУ, мы ждём повторения прошлогоднего подвига, когда с нашими парнями не было просто никому», — заявляют в Центре спортивной подготовки Удмуртии.

Вход свободный. Расписание игр можно узнать по ссылке.