Сыктывкар. Республика Коми. Юношеская сборная Удмуртии стала призёром финала XIII зимней Спартакиады молодёжи России по лыжным гонкам 2026 года (0+). Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

Финальные гонки прошли с 11 по 15 марта в Сыктывкаре. В последний день соревнований были разыграны медали в эстафетах. Лыжники из Удмуртии стали обладателями серебряной медали в гонке 4 × 5 км среди юношей. Удмуртский квартет, состоящий из Ильи Тронина, Дмитрия Дементьева, Льва Лыбкова и Георгия Филатова, отстал от победителя на 19,3 секунды.

Золото взяла команда из Татарстана, которая преодолела дистанцию с результатом 48:57.9. Тройку призёров замкнули спортсмены из Санкт-Петербурга.

Женская команда из Удмуртии была близка к медали. Команда из Евы Бородиной, Ксении Токаревой, Агнии Мушиной и Екатерины Беляевой оказалась четвёртой.

Зато в общекомандном зачёте лыжники из Удмуртии набрали 1777 баллов и стали лучшими. Далее идут команды из Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, которые набрали одинаковое количество баллов — 1586.