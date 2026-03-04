Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Первенство ПФО по боксу среди юношей и юниоров приостановили в Ижевске из-за угрозы БПЛА

12:32, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Первенство ПФО по боксу среди юношей и юниоров приостановили в Ижевске из-за угрозы БПЛА
12:32, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#бокс\n#атака БПЛА
Источник фото: ИИ
85
0

Соревнования возобновят после отмены опасности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пришлось на время приостановить Первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юношей и юниоров (12+). Об этом сообщает республиканская Федерация бокса. 

Соревнования стартовали 2 марта и должны продлиться до 7 марта. В них принимают участие 300 юношей 13-14 лет и юниоров 19-22 года из 14 регионов ПФО.

4 марта в 12:00 на арене Дворца единоборств в Ижевске должен был начаться третий соревновательный день. Но из-за того, что в Удмуртии объявили сигнал «опасное небо», проведение боёв решили на время приостановить.

Соревнования продолжатся после отмены режима. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:32, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#спорт\n#соревнования\n#бокс\n#атака БПЛА