Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пришлось на время приостановить Первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юношей и юниоров (12+). Об этом сообщает республиканская Федерация бокса.

Соревнования стартовали 2 марта и должны продлиться до 7 марта. В них принимают участие 300 юношей 13-14 лет и юниоров 19-22 года из 14 регионов ПФО.

4 марта в 12:00 на арене Дворца единоборств в Ижевске должен был начаться третий соревновательный день. Но из-за того, что в Удмуртии объявили сигнал «опасное небо», проведение боёв решили на время приостановить.

Соревнования продолжатся после отмены режима.