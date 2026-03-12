Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Более 300 спортсменок собрали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике в Ижевске

13:00, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Более 300 спортсменок собрали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике в Ижевске
13:00, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гимнастика\n#соревнования\n#спорт
Источник фото: ИИ
172
0

Параллельно проходят и республиканские соревнования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в шестой раз стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотой Италмас» (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования проходят с 12 по 15 марта в спортивном комплексе «Арена». Для участия в них в столицу Удмуртии приехали более 300 девочек и девушек из 23 регионов России.

«В рамках «Золотого Италмаса» также пройдут республиканские соревнования, и я уверен, что это отличная возможность для наших талантливых гимнасток проявить себя», — отметил Денис Парахин.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:00, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гимнастика\n#соревнования\n#спорт