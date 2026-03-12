Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в шестой раз стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотой Италмас» (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования проходят с 12 по 15 марта в спортивном комплексе «Арена». Для участия в них в столицу Удмуртии приехали более 300 девочек и девушек из 23 регионов России.

«В рамках «Золотого Италмаса» также пройдут республиканские соревнования, и я уверен, что это отличная возможность для наших талантливых гимнасток проявить себя», — отметил Денис Парахин.