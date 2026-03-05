Камбарка. Удмуртия. Спортсменка из Удмуртии Яна Джумаева будет представлять Россию на Чемпионате Европы по самбо (18+). Об этом сообщается в соцсетях Камбарской спортивной школы.

4 марта воспитанница Камбарской спортшколы выступила на Чемпионате России по самбо в Санкт-Петербурге (18+). Девушка соревновалась с женщинами до 59 кг. В финале Яна Джумаева боролась с Алёной Алёхиной, но заняла второе место.

«Эта награда стала для Яны поистине выстраданной и самой значимой на сегодняшний день, венчая собой долгий и тернистый путь. Более полутора лет спортсменка сталкивалась с чередой испытаний: травмы, несправедливое судейство и серия неудачных выступлений. Однако благодаря несгибаемой воле и вере в себя Яна сумела преодолеть все трудности», — заявили в Камбарской спортивной школе.

Благодаря серебряной медали спортсменка вошла в состав сборной России по самбо. Теперь в мае она будет представлять свою страну на Чемпионате Европы в Тбилиси (18+).