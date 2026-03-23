Этап Кубка России по настольному хоккею проведут в Ижевске

10:30, 23 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#настольный хоккей
Источник фото: ИА «Сусанин»
В столицу Удмуртии приедут участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Перми, Кирова и Екатеринбурга.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится этап Кубка России по настольному хоккею «МогучУдмурт» (18+). Об этом пишет сообщество о настольном хоккее в Ижевске «Настольный хоккей Stiga» («Стигa»). 

Турнир в Ижевске является шестым этапом Открытого Кубка России. Он состоится 5 апреля в Доме дружбы народов (Орджоникидзе, 33а). Организаторы проведут все игры в лигах и плей-офф с 10:45 до 18:45. 

Заявки на участие уже подали свыше 30 человек, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Перми, Кирова и Екатеринбурга. Участвовать могут жители любых регионов независимо от опыта и мастерства. Победитель получит Кубок, а призёров в высшей, первой и второй лигах, а также в детском разряде наградят медалями. 

Подать заявку на участие можно до 15:00 4 апреля. 

Перед этим, 4 апреля, в Ижевске проведут командный Кубок Удмуртии «МогучУдмурт» (18+). Участники также будут бороться за медали в 14:30 в Доме дружбы народов.  

