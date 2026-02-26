Закрыть
12:06, 26 февраля, 2026
#Удмуртия\n#Татарстан\n#спорт\n#лыжные гонки\n#соревнования\n#медали
Источник фото: ИА «Сусанин»
Но сейчас он выступает за Татарстан.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Уроженец Удмуртии Сергей Ардашев выиграл золото на Чемпионате России по лыжным гонкам (18+). Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России. 

Соревнования проходят с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. 26 февраля спортсмены бежали скиатлон 10 км + 10 км. 

Первым финишную черту пересёк уроженец Удмуртии Сергей Ардашев, который сейчас выступает за Республику Татарстан. Он преодолел дистанцию с результатом 47.29.9. 

Серебро взял спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа Егор Митрошин. Разница с победителем составила 0.1 секунды. 

Третье место завоевал лыжник из Красноярского края Дмитрий Жуль. Он отстал от Сергея Ардашева на 0.3 секунды.  

