Но сейчас он выступает за Татарстан.
Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Уроженец Удмуртии Сергей Ардашев выиграл золото на Чемпионате России по лыжным гонкам (18+). Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.
Соревнования проходят с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. 26 февраля спортсмены бежали скиатлон 10 км + 10 км.
Первым финишную черту пересёк уроженец Удмуртии Сергей Ардашев, который сейчас выступает за Республику Татарстан. Он преодолел дистанцию с результатом 47.29.9.
Серебро взял спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа Егор Митрошин. Разница с победителем составила 0.1 секунды.
Третье место завоевал лыжник из Красноярского края Дмитрий Жуль. Он отстал от Сергея Ардашева на 0.3 секунды.
