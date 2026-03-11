Закрыть
Юные биатлонисты из Удмуртии взяли бронзу на зимней Спартакиаде учащихся

12:21, 11 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Удмуртия\n#Мордовия\n#биатлон\n#соревнования
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пара спортсменов отличилась в одиночной смешанной эстафете.

Саранск. Республика Мордовия. Биатлонисты из Удмуртии взяли награды на XIII зимней Спартакиаде учащихся в Саранске (0+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Финал в столице Мордовии прошёл с 4 по 11 марта. За медали боролись более 20 команд лыжников в возрасте 15-16 лет. Биатлонисты соревновались в индивидуальной гонке, спринте, смешанной эстафете и сингл-миксте.

6 марта в индивидуальной гонке на 10 км спортсменам из Удмуртии не удалось войти в тройку призёров. Степан Веретенников пересёк финиш пятым.

Зато 10 марта в одиночной смешанной эстафете получилось взять бронзу. Медали завоевали Влада Блинова и Степан Веретенников. 

