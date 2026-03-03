Сарапул. Удмуртия. В марте в Сарапуле проведут Кубок Удмуртии по фиджитал-спорту (18+). Об этом сообщает Федерация фиджитал спорта Удмуртии.

Соревнования состоятся 14 марта в Сарапуле. Спортсмены будут выступать в двух дисциплинах: двоеборье — тактическая стрельба (CS2+Lasertag) 5х5 («CS2+Лазертаг») и ритм-симулятор (Just Dance) 1х1 («Просто танцуй»).

В рамках кубка также пройдут другие турниры. Помимо этого, среди победителей и призёров будут выбраны спортсмены, который войдут в сборную команду Удмуртии по фиджитал-спорту.

После данных соревнований команда начнёт регулярно тренироваться на территории фиджитал-клубов в Ижевске и Сарапуле. И 15 апреля спортсмены представят регион на полуфиналах Чемпионата России по фиджитал спорту в Самаре (18+).

Напомним, что в марте в Сарапуле планировали открыть первый в Удмуртии фиджитал-центр. Но открытие решили перенести на начало апреля и параллельно запустить фестиваль (18+).