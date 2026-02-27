Закрыть
Биатлонисты из Удмуртии не стали призёрами спринта на четвёртом этапе Кубка России по биатлону

14:44, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Источник фото: скриншот трансляции Матч ТВ
Ильназ Мухамедзянов оказался доволен проделанной работой, а Александр Корнев — не очень.

Златоуст. Челябинская область. Удмуртские спортсмены не взяли медали на спринте во время финального четвёртого этапа Кубка России по биатлону (18+).

Соревнования проходят с 26 февраля по 1 марта в Златоусте. 27 февраля мужчины бежали спринт на 10 км. Золото взял биатлонист из ХМАО — Югры Алексей Вагин с результатом 23 минуты 13,7 секунд.

Спортсмены из Удмуртии Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов не смогли войти в топ-3 лидеров гонки. Александр Корнев приехал на финиш седьмым. Он допустил один промах в положении лёжа и отстал от победителя на 31,2 секунды. Следом за ним финишную черту пересёк Ильназ Мухамедзянов, который также один раз промахнулся лёжа. Его отставание составило 34,1 секунды.

«Скажете, что плохо, я тоже скажу, что не очень хорошо, но рад в принципе гонке. Завтра будет интереснее, будем стараться догонять», — заявил Александр Корнев в своём ТГ-канале.

Ильназ Мухамедзянов в своих соцсетях, наоборот, отметил, что доволен своим результатом. 

«Открыли сегодня один из самых атмосферных этапов в календаре. В первую очередь спасибо болельщикам! Несмотря на будний день, середину рабочего дня, народу было много. С такой поддержкой бежать одно удовольствие. Своей работой сегодня доволен, сделал всё возможное. Результаты плотные, преследование обещает быть интересным», — прокомментировал Ильназ Мухамедзянов. 

