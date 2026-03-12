Закрыть
В Ижевске пройдёт финал Всероссийских лыжных соревнований «Пионерская правда»

12:29, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске пройдёт финал Всероссийских лыжных соревнований «Пионерская правда»
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СОЛК им. Галины Кулаковой\n#соревнования\n#лыжи\n#лыжные гонки
Источник фото: ИА «Сусанин»
В турнире примут участие более 1000 юных лыжников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 23 по 28 марта пройдёт финал Всероссийских лыжных соревнований «Пионерская правда» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в этом году турнир состоится уже в 76-й раз. В соревнованиях примут участие 1000 юных лыжников от 11 до 14 лет.

«Юноши и девушки пробегут личные гонки классическим и свободным стилем на дистанциях 5 км, 3 км и 2 км, а также примут участие в эстафетах на 4×3 км, 4×2 км и 4×1 км», — говорится в сообщении.

Спортсменов также будет ждать обзорная экскурсия по Ижевску и посещение музея имени М. Т. Калашникова.

