Москва. Ижевский спортсмен Денис Пушкарев стал победителем открытого фестиваля по адаптивному кикбоксингу в Москве (18+). Об этом он сам рассказал «Сусанину».

С 12 по 15 марта в Москве прошёл «Чемпионат и первенство города Москвы по кикбоксингу». В рамках этих соревнований 13 марта впервые провели открытый фестиваль по адаптивному кикбоксингу. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Москвы, Крыма, Забайкальского края, Тамбовской, Самарской, Челябинской, Тульской областей и Удмуртии.

Регион представил один из организаторов проекта по развитию адаптивного кикбоксинга в Ижевске Денис Пушкарев. Спортсмен взял золото в дисциплине «работа по снаряду» и серебро в дисциплине «имитация техники».

Напомним, что развивать адаптивный кикбоксинг в Ижевске начали в феврале 2026 года. Занятия проводят как для детей, так и для взрослых.

