Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Спортсмен из Ижевска взял золото и серебро на турнире по адаптивному кикбоксингу в Москве

13:55, 17 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#Москва
#медали
#соревнования
#спорт
Источник фото: Денис Пушкарев
В Ижевске он помог в запуске проекта по развитию адаптивного кикбоксинга.

Москва. Ижевский спортсмен Денис Пушкарев стал победителем открытого фестиваля по адаптивному кикбоксингу в Москве (18+). Об этом он сам рассказал «Сусанину».

С 12 по 15 марта в Москве прошёл «Чемпионат и первенство города Москвы по кикбоксингу». В рамках этих соревнований 13 марта впервые провели открытый фестиваль по адаптивному кикбоксингу. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Москвы, Крыма, Забайкальского края, Тамбовской, Самарской, Челябинской, Тульской областей и Удмуртии.

Регион представил один из организаторов проекта по развитию адаптивного кикбоксинга в Ижевске Денис Пушкарев. Спортсмен взял золото в дисциплине «работа по снаряду» и серебро в дисциплине «имитация техники».

Напомним, что развивать адаптивный кикбоксинг в Ижевске начали в феврале 2026 года. Занятия проводят как для детей, так и для взрослых. 

5 апреля в столице региона проведут Кубок Удмуртии по тхэквондо ИТФ (18+). 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

