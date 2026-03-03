Ижевск. Удмуртия. Студенческая баскетбольная команда Удмуртии вошла в пятёрку лучших команд Высшего дивизиона Лиги «Поволжье-Урал». Об этом сообщает Федерация баскетбола «Удмуртия».

С 27 февраля по 1 марта в Ижевске прошёл «Финал восьми» Лиги «Поволжье-Урал» среди мужских баскетбольных команд Высшего дивизиона (18+). В число 8 финалистов вошла и команда Удмуртии «УдГУ-Купол-СШОР№3».

В четвертьфинале местные спортсмены встретились с баскетболистами из Новосибирского государственного технического университета. Первая половина матча прошла в равной борьбе, а затем «УдГУ-Купол-СШОР№3» выиграла со счётом 82:59.

В полуфинале студенты Удмуртии встретились с командой Казанского технологического колледжа «КНИТУ-КТК». Всю игру клубы шли максимально близко по счёту, но в конце табло показало 73:70 очков в пользу соперника.

В результате спортсмены «УдГУ-Купол-СШОР№3» боролись за бронзу с самарской командой «СамГТУ-BROZ». Боролись до последнего, но студенты из Удмуртии уступили бронзу со счётом 87:65.

В результате мужская студенческая команда Удмуртии вошла в топ-4 лучших клубов Высшего дивизиона «Поволжье-Урал». А студент Многопрофильного колледжа профессионального образования (МКПО) Данил Мельник вошёл в символическую пятёрку «Финала восьми».