Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии определили победителей и призёров седьмого охотничьего биатлона (18+). Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Ежегодные соревнования охотников прошли 14 марта в Якшур-Бодьинском районе. В них приняли участие 15 команд, среди которых были представители Пермского края. Спортсмены прошли дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляли из охотничьих ружей.

В командном зачёте золото взяла команда Увинского районного общества охотников и рыболовов. Второе место завоевало Сергинское общество охотников и рыболовов Балезинского района, а бронзу взяла команда Шарканского районного общества охотников и рыболовов.

Самым старшим участником оказался житель Шарканского района — ему 68 лет. Он занял третье место в своей возрастной категории. А самым молодым участником был 23-летний житель Сарапульского района.

В результате в личном первенстве категории от 55 лет лучшим стал представитель Увинского района Александр Люкин, в категории от 45 лет победил житель Балезинского района Михаил Варанкин, в категории от 35 лет победил Денис Перевозчиков из Дебёсского района, а в категории от 18 лет первым на финиш пришёл Григорий Хохряков из Шарканского района. Отмечается, что он показал лучший результат среди всех участников.

Напомним, что в 2025 году в региональном этапе Охотничьего биатлона победила команда Малопургинского района (18+). А затем на Всероссийских соревнованиях по охотничьему биатлону команда Удмуртии взяла серебро (18+).